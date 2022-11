Redes.- Los ladrones tienen muchas maneras de sorprender a las personas o tiendas a las que entran a robar y así llevarse la mercancía, ya sea dinero, ropa o celulares, pero hay unos que en lugar de salirse con la suya terminan causando risa debido a que no logran su cometido. Este es el caso de un adolescente de 17 años que decidió entrar a una tienda de la prestigiosa marca Louis Vuitton en Washington, Estados Unidos, pero no se imagino que su intento de robo terminaría mal.

Por medio de un video que circula en redes sociales se ve al adolescente entrar corriendo a la tienda y tomar algunos bolsos. Su entrada al local tomó por sorpresa a los empleados, así como al guardia de seguridad. El joven para salir lo más rápido posible de la tienda intentó huir por una de las ventanas de la tienda, fue así que se aventó a ella, pero su intentó por romperla no resultó, ya que el vidrio era mucho más grueso. El impacto hizo que el joven terminara en el piso desmayado, fue así que el guardia de seguridad de la tienda pudo acercarse a él para detenerlo. De acuerdo con medios locales, el hombre intentó llevarse bolsas que en total valían cerca de los 18 mil dólares, es decir, más de 34 mil pesos. Por medio de Twitter algunas personas comentaron sobre este hecho y lo tomaron con humor debido a que el ladrón terminó arrestado de una forma un tanto divertida. “Él debería encontrar otro trabajo”, “Ahh qué gente”, “Lo siento, eso es divertido. Debería ocurrir más a menudo”.

Brazen teenage thief, 17, knocks himself out by running into glass door as he tries to flee Louis Vuitton store with $18,000 worth of handbags in the affluent #Seattle suburb of Bellevue,#Washington. pic.twitter.com/LB11pBCKQp

— Hans Solo (@thandojo) November 8, 2022