EE.UU.-. Un video que ha alcanzado más de 275 mil reacciones en redes sociales muestra cómo un hombre decidió poner a prueba la teoría de que si te haces el dormido en un autobús al pasar por un retén, los policías te dejan tranquilo. Sin embargo, su experiencia desmintió por completo este popular mito.

La teoría no funcionó

En el video, el hombre se graba fingiendo dormir mientras el autobús en el que viajaba llega a un retén policial. Los agentes suben al vehículo y comienzan a revisar los documentos de los pasajeros, uno por uno.

La expectativa crecía cuando el policía se acercaba a su asiento, pero en lugar de pasar de largo, el oficial lo despertó y le pidió sus documentos con un firme: “Sus documentos, caballero”. El hombre, al ver que su táctica no funcionó, rápidamente entregó lo solicitado.

El video se volvió viral, con miles de usuarios comentando sus propias experiencias en situaciones similares. Algunos comentarios destacaron el humor de la situación: “Yo lo intenté y me pararon, me prohibieron manejar mientras dormía”, bromeó un usuario, mientras que otro comentó: “A mí me dieron un sape en un retén”.

La divertida anécdota no solo arrancó risas, sino que también desmitificó una creencia que muchos tenían sobre cómo sortear los controles policiales en carretera.

El imparcial

I.A.S.