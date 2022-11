México.- Recientemente, el creador de contenido Roberto Gonzáles Manso, mejor conocido como HotSpanish ha adquirido una enorme popularidad en TikTok debido a una serie de videos en donde reta a las personas en la calle a raparse, besar a extraños, o aventarse en paracaídas a cambio de dinero, sin embargo, en esta ocasión decidió hacer un experimento social en el que regalaría una motocicleta a la primera persona que estuviera dispuesta a ayudar a un hombre que necesitaba 100 pesos para poder regresar a su hogar.

En el video que ya acumula más de 8 mil me gusta y 6 millones de reproducciones, el tiktoker explica que decidió comprar una motocicleta para regalarsela al primero que estuviera dispuesto a ayudar a un señor que les pediría dinero bajo el argumento de que necesitaba regresar a su pueblo natal.

Con un bastón para poder caminar, el hombre comenzó a pedir 100 pesos para poder regresar a su casa. Sorpresivamente, la primera persona que abordó parecía que iba a ayudarlo, sin embargo, explicó que no podía ya que también estaba buscando dinero para poder comprar el medicamento de una de sus hija que se encontraba enferma.

El experimento continuó y luego de dos intentos fallidos, un joven decidió darle los 100 pues, dijo, él también había pasado por lo mismo.

“Hoy por ti, yo tuve internado a mi hija, gracias a Dios acaba de salir”, expresó el hombre.

Luego de ofrecer su ayuda, el youtuber se acercó y le dio la noticia de que se acababa de ganar una motocicleta por haber ayudado a quien más lo necesitaba..

Al ser cuestionado por qué decidió ayudar al señor, el hombre respondió que ha pasado por muchos problemas, entre ellos que su hija padece displasia pulmonar. Por ello, señaló que también le ha tocado pedir dinero para poder salir adelante, por lo que, decidió ayudar al señor que se encontraba en una situación complicada.

“Me comentó que lo ocupaba para el transporte, he pasado por eso, he pedido lo mismo y hoy no me cuesta ayudar”, expresó con alegría.

Por si fuera poco, el creador de contenido decidió regalarle mil pesos para que los utilizara en el tratamiento de su hija. Como era de esperarse, el video pronto se hizo viral en redes sociales pues los internautas aplaudieron la acción del youtuber, sin embargo, también hubo quienes lamentaron que no apoyaran al primer hombre que buscaba medicamentos para su hija enferma.

«El primer hombre se ve que quería ayudar pero no podía», «Ayúdenme a buscar al primer señor que estaba buscando medicamentos para su hija, yo se los compro», «Se identificó y aun necesitando él, ayudo a los demás», «Me hizo llorar», expresaron los internautas.

Con información de Quinto Poder