Así hasta la conocida ruptura, donde el padre comentó que terminó con ella después de que se enterara de que tenía múltiples esposos y novios aparte de él, por lo que recomendó a su hijo rehacer su vida y cambiar de aires.

La historia de Emily Thorne es conocida en Reino Unido por estar casada con 5 personas al mismo tiempo y sobretodo por un programa de televisión llamado: The Bigamist Bride: My Five Husbands. La historia explotó en todos lados en el año 2009.

Los 7 esposos conocidos de Emily Thorne son:

Paul Rigby – 1996

Sean Cunningham – 1999

Chris Barrett – 2000

James Matthews – 2002

Ashley Baker – 2007

Fred Miller – 2010

Craig Hadwin – 2012

Con información de La Silla Rota