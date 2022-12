México.- A través de redes sociales se viralizó un video donde se puede ver a un hombre celebrando con música de banda su divorcio afuera de las oficinas del Registro Civil en Coahuila.

Mediante la plataforma Facebook se dio a conocer el video clip donde se ve a aquel individuo celebrando con la canción “Cabrón y Vago” del grupo “El fantasma & Los Cardenales”, misma que eligió como himno de su reciente separación.

ADVERTISEMENT

“He sido cabrón ni se diga vago. Muchos han tratado domar este potro, más no me he dejado”, se escucha cantar al hombre.

Todo parece indicar que esta celebración sucedió durante el pasado mes de junio en Ciudad Acuña, Coahuila, pues en la descripción de la publicación del video se puede leer:

“Acude al registro civil a firmar su #Divorcio y al salir lo celebra con Banda Musical. #Acuña”.

Aunque los encargados de difundir el video también compartieron una foto del hombre con sus papeles de divorcio, las causas por las que este ocurrió se desconocen.

Como era de esperarse la celebración del divorcio con música de banda se volvió rápidamente viral en Facebook, pues hasta ahora ya cuenta con más de 10 mil reacciones y 3 mil comentarios, entre los cuales destacan:

“No tengo el gusto de conocer a la dama pero debe estar bien contenta de dejarlo”, “Bienvenido al futuro incierto, sin esposa ni familia”, “La banda la pago la Señora, agradecida de que por fin haya firmado”.

Este hombre celebró su divorcio con una Banda de Música 🎶 pic.twitter.com/b5pJS33rlS — Rosalía Mag (@MagRosalia) December 29, 2022

Con información de Plumas Atomicas