Redes.- Hay historias de vida que pueden realmente impresionarnos, ya sea por los increíbles que parezcan o por los abruptos cambios que ocurren para tomar rumbos inesperados.

Y es que, en Canadá, un hombre que aparentemente tenía una vida común, con varios años de casado y siete hijos, decidió que era momento de salir al mundo con su verdadera identidad, y sin dudarlo a sus 46 años de edad tomó la decisión de declararse transgénero.

ADVERTISEMENT

Pero eso no es todo, pues este hombre sorprendió aun más al mundo cuando no solo cambió de género, sino también de edad al argumentar que no se sentía como una persona adulta, sino como una niña de 6 años.

Este hombre identificado como Paul y quien actualmente tiene 59 años sigue identificándose como una niña, y aunque por mucho tiempo fue rechazado por su nueva identidad finalmente fue adoptada por una pareja que apoya su decisión.

Desde entonces, responde al nombre de Stefonknee Wolscht, sin embrago el camino no fue fácil, pues cuando era un hombre adulto estuvo casado durante 23 años y fue su esposa quien le dio un ultimátum para que dejara de ser trans, por lo que tuvo que elegir entre su familia o quien siempre había querido ser.

“Para mi dejar de ser trans no es algo que simplemente pudiese hacer. Sería como decirme deja de medir 1.80 o te vas», expresó esta niña de seis años.

Paul, quien era un mecánico, perdió decenas de clientes y se quedó sin dinero, por lo que tuvo que dormir en un refugio hasta que su situación comenzó a mejorar al ser «adoptada» por una familia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Stefonknee Wolscht (@stefonknee)

Stefonknee buscó la forma de difundir su historia, por lo que recurrió a las redes sociales, en donde abrió su canal de YouTube en 2011, donde ha subido un documental sobre ella y otro contenido dirigido sobre la salud mental en personas trans.

“No puedo negar que estuve casada. No puedo negar que tengo hijos. Pero he avanzado ahora y he vuelto a ser una niña. No quiero ser un adulto en este momento, se me permite ser exactamente quien soy», expresó.

Sin embargo, los señalamientos no han faltado y es que cientos de internautas en las redes sociales han criticado su decisión, mientras autoridades canadienses negaron que un adulto pueda ir al colegio con niños e incluso Wolscht aclaró en 2020 que acudía a conferencias en universidades pero no con menores.

Datos de la plataforma Planned Parenthood, indican que las personas transgénero pueden expresar su identidad de género de muchas maneras diferentes, como es su vestimenta, comportamiento y gestos para vivir según el género con el que se sienten bien.

Con información de Excélsior