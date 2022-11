Para intentar romper el hielo y pasar de página, Renan contó que luego pidió una copa de vino, pero que quedó sorprendido cuando Kimberly le dijo que no bebía alcohol.

“¿Cómo puedes no beber alcohol en tu vida, Kimberly? El alcohol es alegría…así que lo siento, lo siento si me fui, me fui del restaurante sin despedirme”.

“No podía quedarme ahí con ella, lo siento, pero no puedo tener una relación amorosa con alguien que no come gluten y no bebe vino. Lo siento, Kimberly”, finalizó.

Como era de esperarse el video rápidamente se volvió viral y llegó a acumular más de 16 millones de reproducciones y cientos de reacciones por parte de los internautas y aunque hubo quienes estuvieron de acuerdo con él, otros más le reprocharon su comportamiento.

“Literalmente sabía que dirías desastre antes de decirlo”, “Puedo entender el gluten, pero el alcohol… no, no, no… bandera roja”, “No puedo tener gluten, solo tomaré el doble del vino”, «Hiciste lo correcto, hermano» fueron algunas de las opiniones de los usuarios.

Con información de Quinto Poder