Redes.- El ‘Envolver Challenge’ se vuelve cada vez más popular y aunque se ha hecho viral gracias a todas las celebridades que lo hacen, es en esta ocasión un bebé recién nacido el protagonista del divertido reto de internet que protagoniza la cantante brasileña Anitta.

El usuario de TikTok ‘santielapostol’ compartió un video en el que se puede ver a un bebé recién nacido, quien es su hermano menor y asegura que no lo ha dejado dormir durante varios días.

“¿Y cómo te llevas con tu hermano de 3 semanas?”, se escucha en el video con la voz de texto en la plataforma. “No me has dejado dormir toda la p*t* noche”, expresó y tomó una almohada para simular hacerle daño, pero se detuvo antes de hacerlo para llamar la atención en redes sociales.

Unos instantes después lo cargó y con el famoso éxito de Anitta, ‘Envolver’, empezó a tratar de moverlo al ritmo de esta como forma de ‘venganza’ por no dejarlo descansar.

Mientras lo hacían bailar se mantuvo relajado, a diferencia de cuando comenzó el video, en donde mostraba que no paraba de llorar desde un largo tiempo, lo que hacía que no pudiera dormir.

Luego de grabar el video, grabaron al bebé viendo su propio baile, y aunque no entendía qué era lo que sucedía, mostraba un rostro de confusión al ver qué era lo que le estaban haciendo, generando muchas risas entre usuarios.

Al final del video el hermano mayor aclaró que era una broma, y que ambos se aman mucho, acercando su rostro al del bebé para tratar de darle un poco de amor, pero si intento falló luego de que le estornudara.

«El bebé Anitto existe», «no puedo con la cara del bebe cuando ve él video», «el final fue épico JAJAJJAJA», «el niño sacando los prohibidos», «Imaginen al hermano viendo de grande», «la cara del bb tipo: No me gusta el vídeo, grabemos otra», «la respuesta del bb cuando dijo nos amamos fue genial» y «¿Ahora cómo le digo a mi mamá que quiero otro hermano solo para hacerle bailar el paso de la Anitta?»; son algunas de las reacciones que han tenido diferentes usuarios.

El video se ha hecho tan popular que ha superado los 6.3 millones de ‘me gusta’, además de 37 millones de reproducciones que han causado reacciones positivas y han hecho reír a muchos.

