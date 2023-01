Redes.-Circula en redes sociales un video en el que se observa al ex boxeador puertorriqueño Prichard Colón, quien es atendido por su madre, Nieves Colón, al tiempo que su hija la acusa e insulta fuertemente por la manera en cómo está atendiendo a su hermano.

En el video se observa que la mamá de ambos guarda compostura, mientras la hermana graba con su celular y pregunta a su hermano, quien no puede hablar, pero sí comprende, si le gusta lo que su mamá le está dando a través de una sonda gástrica.

El hermano boxeador reacciona y señala que no le gusta, lo cual enoja a la hermana.

El video a simple vista podría presentar a una mamá que da un maltrato a su hijo, pero la realidad es que no.

Fue a través de un programa de radio en el que la mamá del boxeador aclaró que su hija, Nataly, pasa por momentos delicados en su vida y que en un momento de nerviosismo no aguantó escuchar cómo su hermano se pone de violento con su madre, cuando esta trata de alimentarlo con líquidos a través de la soda.

Me he dedicado en cuerpo y alma a mi hijo. He dejado mi vida para estar con él y en ningún momento me he arrepentido

Los padres del boxeador se encuentran separados, él vive en Puerto Rico y ella en Florida. La hija, Nataly, se reconcilió recientemente con su papá, pero regresó a vivir con su mamá a Florida.

Según Nataly, el objetivo de grabar el video era para enviárselo a su papá y que viera cómo está batallando su mamá con Prichard. El acuerdo era que el video quedara ‘en familia’ pero él no cumplió el trato y se lo dio a Oneida, una mujer que maneja las redes del boxeador y que al parecer vive con el padre, en Puerto Rico.

Doña Nieves acusó que fue esta mujer la que subió, sin saber con qué intenciones, el video a las redes.

Finalmente, la hija, Nataly, se disculpó con su mamá por el daño que le hizo al presentarla de una manera que no correspondía a la realidad y que ha ocasionado que muchos seguidores del boxeador la hayan juzgado mal, cuando la realidad es otra.

Con Información de Comunicado