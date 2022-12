EU.-¡El amor hasta que la muerte nos separe! Esto fue lo que le pasó a una pareja que duró poco más de 79 años de casados y que murió casi juntos, con tan sólo horas de diferencia. Te contamos esta historia de amor que ha dado mucho de qué hablar.

Se trata de Hubert y June Malicote, ambos de 100 años, quienes murieron hace unas semanas. La noticia la dio a conocer su hijo Sam Malicote, a The Dayton Daily News.

Need some sweetness in your life? June and Hubert Malicote live in Hamilton, OH. They are both about to turn 100… celebrating 79 years of marriage! They sat down with @NatalieClarkTV and shared their love story with us @WLWT: https://t.co/7bEcU04A47 pic.twitter.com/VUzR9ic7ML

— Kristin Kay (@KristinKayNews) June 28, 2022