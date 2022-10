Redes.-Hace un par de meses, Adrián Marcelo sorprendió a uno de sus seguidores luego de depositarle poco más de 600 pesos a su cuenta de banco, pero ¿por qué? Aquí te decimos.

En junio, un usuario escribió un tuit en el que etiquetaba al presentador de SnSerio. El joven mencionaba que no tenía dinero para llevar a su novia al cine, por lo que le pedía que lo “alivianara” para asistir a una sala de cine.

ADVERTISEMENT

“Adrián Marcelo, ayuda, mi novia me está chingue y jode que quiere ir a ver los Minions, pero alc solo tengo 20 varos en la tarjeta, aliviáname con algo, si no hoy no cojo”, escribió el internauta.

Probablemente, el joven nunca imaginó que tendría una respuesta por parte del conductor, quien le pidió su número de cuenta para realizar la transferencia.

“Pásame tu cuenta”, señaló el presentador.

Sumamente impactado por el mensaje que recibió, el internauta le respondió y, luego de unos momentos, Adrián Marcelo publicó una captura de pantalla que confirmaba el depósito que realizó.

“Hasta pa’ condones te alcanza”, puntualizó el influencer.

Posteriormente, el joven que recibió el dinero, posteó una imagen en la que aparece junto a su novia y dejó en claro que sí utilizó los 600 pesos para ir al cine.

“Muchas gracias Adrián Marcelo, cómo lo dije, era para ir al cine con mi amada, te amamos Adrián”, escribió el usuario.

Finalmente, los enamorados no se quedaron sin una respuesta por parte del presentador, quien señaló:

“Ufffa disfruten y piensen en mi en el deliciotso. Les mando un fuerte abrazo!!”, señaló Adrián Marcelo.

Los mensajes compartidos en su momento por el conductor superaron los 11 mil “me gusta” en Twitter, cuentan con cientos de retuits y un sinfín de comentarios.

Cabe mencionar que Adrián Marcelo se ha ganado el cariño del público gracias a su talento y carisma.

Con Información de Comunicado