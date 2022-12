Redes.-Nahir Lorenzetti, quien en el pasado se hizo viral por pedir que la mantuvieran porque no le gustaba trabajar, recurrió a su cuenta de Instagram para pedirle a sus seguidores que le depositaran donaciones en su cuenta de Mercado Pago para poder comprarse su aire acondicionado.

Tras la petición que hizo a sus seguidores, Lorenzetti logró juntar 42 mil 148 pesos argentinos (4 mil 850 pesos mexicanos), aunque reconoció que no había logrado su objetivo porque también necesitaba dinero para la instalación del aire acondicionado.

Sin embargo, luego de que su petición se hiciera viral, alguien la ayudó a conseguir un equipo usado en buenas condiciones, que si podría pagar con las donaciones de sus seguidores, y celebró que por primera vez pasara un verano con aire acondicionado.

Más tarde, Asadodefaso presumió en su cuenta de Twitter y TikTok que había logrado tener un aire acondicionado sin hacer nada: «Para los que me dicen que pidiendo limosna no se llega a ningún lado», escribió junto a una captura de pantalla del dinero que recaudó.

En un video de TikTok, Lorenzetti explicó que un día estaba en su casa pensando por qué no nació millonaria, mientras otras personas disfrutaban del aire acondicionado de su casa, y decidió pedirle ayuda a sus seguidores, pues considera que no tiene nada de malo.

«Hoy les voy a contar cómo conseguí un aire acondicionado sin hacer nada (…) No se me ocurrió otra cosa que pedirle ayuda a mis seguidores, si ellos me quieren ayudar a mejorar mi calidad de vida, yo no le veo nada de malo a que me hagan donaciones», relató Lorenzetti.

Esta no es la primera vez que Lorenzetti se vuelve viral en redes sociales por las peticiones que les hace a sus seguidores, hace unos meses pidió a sus suscriptores que le hicieran donaciones para poder pagar la renta de su casa porque de lo contrario ya no podría subir videos a YouTube y en pocas horas logró su objetivo. En otra ocasión, Asadodefaso subió un video llorando a su cuenta de TikTok porque no le gustaba trabajar e hizo un «llamado a la solidaridad» para que la mantuvieran, pues señaló que sentía que ella había nacido otra cosa y no para laborar.

Por primera vez voy a vivir un verano con aire acondicionado, todo gracias a mi esfuerzo y dedicación 😍 pic.twitter.com/ErR0DQASuV — Asadodefaso (@asadodefaso_uwu) November 29, 2022

