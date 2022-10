México.-Una usuaria de TikTok compartió un video que se volvió viral a tan sólo un par de días de su publicación.

En la grabación, aparece una mujer sosteniendo a un bebé en brazos mientras va en el camión. La persona que se encuentra grabando, enfoca a un grupo de jóvenes que están sentados en la misma unidad.

“Juventud estúpida. Hacen como que no la ven”, es la descripción con la que el video fue posteado en el perfil.

La publicación de la mujer generó todo tipo de reacciones en dicha red social, donde los internautas abrieron un debate, señalando que, probablemente, los jóvenes que iban sentados pudieron tener un día difícil en el trabajo, la escuela o ambas.

“Perdón, pero yo trabajo desde temprano y no doy el asiento, yo también lo necesito, voy cansada del trabajo y a veces sin comer”, “No es que sean mal educados, hay gente que se para muy temprano a estudiar, trabajar y también merecen ir sentados, cuando voy demasiado cansada no lo cedo, pero cuando hay oportunidad sin problema, también hay que ponerse en los zapatos de todos”, “Si yo traigo mi bebé y el camión viene lleno, ni madres que me subo, así de fácil”, son algunos de los comentarios que pueden encontrarse en el video.

Hasta el momento, el post cuenta con más de 140 mil “me gusta”, supera los 14 mil comentarios y acumula más de 3 millones de reproducciones.

Por lo pronto, la publicación de la mujer sigue generando opiniones.

