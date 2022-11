Redes.- Los cumpleaños son un día muy especial para cualquier persona, pero en particular son más esperados por los niños que a diferencia de los adultos quieren tener cada vez más edad para ser más grandes y esperan con ilusión soplar las velas de su pastel, sin embargo a veces las cosas no salen como se tienen pensadas. Dentro de TikTok se volvió viral un video donde una mujer y su familia le juegan una broma a la festejada. En la grabación la usuaria registrada como Clau OM muestra una foto inicial de lo que parece ser el pan para el pastel que está roto aún en el recipiente donde se horneó, pero lo que realmente llamó la atención de las personas fue la reacción de la pequeña.

La niña de nombre Victoria, de quien no indicaron cuántos años cumplió, le argumenta a la mujer que ella quería así su pastel, roto, y no de LadyBug como dicen al principio. Las personas tomaron este gesto como una muestra de que la inocente criatura pese a que no era lo que tenía en mente decidió mentirles con tal de no herir los sentimientos. En el video se oye decir a la festejada: “Pero yo no lo quería de LadyBug, yo lo quería de, de, yo lo quería de roto, el pastel así”. A pesar de que la mujer que está grabando le dice que está feo y la cuestiona sobre si es el pastel que ella quería, Victoria se mantiene firme y responde que sí e incluso da los motivos de por qué la tarta de cumpleaños rota es perfecta para ella. “Para que yo me comiera el pedazo de pastel y los otros niños se comieran el otro pedazo de pastel y tú el otro”.

La reacción positiva de la niña enterneció a las personas que vieron el TikTok y afortunadamente todo fue una broma, por lo que en la fiesta la pequeña que según se escucha le dicen Vicky obtiene su verdadero pastel que está en perfecto estado y decorado de LadyBug tal como lo quería en realidad. Además en el segundo video Clau OM explica que la menor aún quería su pastel roto por lo que se le ve con una cara de enojo al inicio que luego pasa a confusión y finalmente a felicidad al ver el resultado final.

Con información de Milenio