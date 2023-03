Redes.-Cristiano Ronaldo, famoso futbolista, abrió un poco de su vida íntima y reveló que guarda en su casa las cenizas de su hijo que falleció el pasado mes de abril.

ADVERTISEMENT

Fue en entrevista con Piers Morgan para Talk TV, en donde Cristiano Ronaldo habló sobre el doloroso momento que pasó tras la muerte de su hijo Ángel, hermano gemelo de Bella Esmeralda.

Explicó que este momento fue uno de los más difíciles que ha enfrentado en su vida desde que murió su padre. Aseguró que cuando tienes un hijo todo marche bien, pero que cuando esto no sucede así, todo cambia.

“Probablemente fue el momento más difícil que he tenido en mi vida desde que murió mi padre. Cuando tienes un hijo esperas que todo sea normal, pero tienes ese problema… es difícil”, explicó.

Compartió que sus emociones chocaron, pues mientras tenía la felicidad por tener a su hija Esmeralda en brazos, por otro lado, la tristeza por la muerte de su hijo lo inundó.

“A veces trato de explicarle a mi familia y amigos más cercanos que nunca me sentí feliz y triste al mismo tiempo. Es difícil de explicar. No sabes si vas a llorar o a sonreír, porque es algo ante lo que no sabes cómo reaccionar, no sabes qué hacer”, añadió.

Cristiano Ronaldo mencionó que fue muy doloroso llegar a su casa, pues sus otros hijos le preguntaron sobre el otro bebé:

“Gio llegó a casa y los niños comenzaron a decir: ‘¿Dónde está el otro bebé, dónde está el otro bebé?’”.

ADVERTISEMENT

En ese momento, Ronaldo se fue a dormir a la habitación de Cristiano Jr, en donde lloraron por lo sucedido. Pasó una semana para que compartiera con sus demás hijos sobre la muerte de su hijo:

“Después de una semana dije: ‘Seamos francos y seamos honestos con los niños, digamos que, Ángel, que es su nombre, se fue al cielo’. Los niños entienden, había gritos alrededor de la mesa y me dicen: ‘Papá, esto le hice a Ángel’, y señalan al cielo. Lo que más me gusta porque es parte de sus vidas. No les voy a mentir a mis hijos, les digo la verdad, que fue un proceso difícil”, comentó.

Este hecho logró que se acercara mucho más a sus hijos y que se volvieran mucho más unidos:

“De alguna manera, me volví más padre, más amigo de ellos; se vuelven más cercanos a su papá, y yo también a Georgina”.

Finalmente, el futbolista confesó que guardó las cenizas de si hijo junto a las de su padre en el sótano de su casa:

“Hablo con ellos todo el tiempo y están a mi lado. Me ayuda a ser mejor persona, mejor padre. Estoy orgulloso de eso… el mensaje que me envían, especialmente mi hijo”, concluyó.

This part of my Ronaldo interview is utterly heartbreaking. 💔 pic.twitter.com/v2Zx36RHtb — Piers Morgan (@piersmorgan) November 15, 2022

Con Información de Comunicado