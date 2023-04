Internacional.- A través de redes sociales se viralizó el video en el cual un guardia del Palacio de Buckingham grita a una joven que intentó tomarse una fotografía con él.

En el video compartido por el medio de comunicación The Independent, se aprecia como la joven intenta posar junto al guardia cuando éste voltea y enérgicamente le grita a la joven, quien visiblemente asustada no tiene más remedio que dar unos cuantos pasos hacia atrás. Rápidamente este video tomó fuerza en redes sociales donde ha reunido miles de reproducciones.

A través de Twitter algunos usuarios han dejado sus comentarios sobre este video, en el cual mencionan que esto no es nada nuevo.

“Esto no es una sorpresa y no es nuevo. No te acerques a la guardia del rey o reina”, escribió una usuaria en Twitter.

Otro de los usuarios en Twitter mencionó que esto es parte del respeto que las personas que visitan el Palacio de Buckingham deben demostrar hacia los guardias de la familia real.

“Pronto no habrá sesiones de fotos para el público. Si no puede ser respetuoso, no se sorprenda de perder privilegios”, escribió un usuario de Twitter.

Otro usuario habló del consentimiento, dándole la razón al guardia y defendiéndolo pues si el no quiere que alguien se acerque, la otra persona debe respetar esa decisión.

“De todos modos, si hace cosplay de guardia de seguridad o lo que sea al final del día, hay algo llamado consentimiento si alguien no quiere que lo toquen, no lo toque. En cuanto a todo lo demás, fue bien merecido, y gracias a todos por los comentarios positivos que vi”, escribió un usuario en Twitter.

Esta no es la única vez en que alguno de los guardias reales se ven envueltos en ciertas polémicas, fue durante el funeral de la Reina Isabel II, cuando un guardia de la realeza británica se desmayó frente a la multitud mientras custodiaba el ataúd de la Reina Isabel II en la capilla ardiente instalada en el palacio de Westminster de Londres. El momento quedó captado en cámara durante la transmisión del velorio de la monarca.

Primero el guardia perdió el equilibrio y retomó su posición en la tarima donde se instaló el féretro de la Reina Isabel, pero segundos después, el guardia colapsó al piso golpeándose en el rostro.

Rápidamente, otros guardias reales fueron a auxiliar al elemento de seguridad de la realeza y la transmisión se cortó momentáneamente. Un agotamiento pudo ser la causa de que el guardia se desmayara, pero la Familia Real no informó nada sobre este suceso.

King's Guard shouts at girl outside Buckingham Palace pic.twitter.com/uvGNhoY1gj — The Independent (@Independent) April 7, 2023

