Redes.- Un joven, identificado como David Vaka, se volvió viral en TikTok luego de subir un video criticando fuertemente algunos aspectos de la Ciudad de México, y terminó por sugerir que Guadalajara, lugar donde vive, debería ser la capital del país. En el clip, relata que recientemente había visitado la capital del país, por lo que le quedaron varias ‘dudas’. «Me la pasé muy bien, tuve una experiencia bastante Bardo'», dijo haciendo referencia a la nueva película de Alejandro González Iñárritu. Sin embargo, se quejó de varias cosas. La primera, asegura, que la gente le ‘pita’ (toca el claxon) por todo. «¿Cuál es su tensión sexual con el claxon del coche?», dice con sarcasmo. En segunda instancia, se quejó de la cantidad de extranjeros, específicamente estadunidenses, que residen en la ciudad.

«Por segunda ves en la historia, había una invasión en este lugar (El Castillo de Chapultepec)», exclamó. «Juan Escutia decidió tirar antes de que gentrificaran el pantano», bromeó. En otro tema, bromeó con las quesadillas, si llevan queso o no; para luego criticar el gran tráfico que suele haber en las avenidas durante las horas pico. «Hacer una hora y media de camino no es normal», exclama. Finalmente, se quejó del Metro. Asegura que fue un proceso estresante donde nadie le explicó que debía comprar su tarjeta para usarlo. Luego, se le cerró la puerta «en la cara» y, para su mala fortuna, entró en el vagón exclusivo para mujeres. «No sé cómo no me sacar, no me patearon y no me escupieron», dijo. Por último, arremetió contra la Cineteca Nacional de Coyoacán, sobre la cual dijo: «huele a mead*s». «Creo firmemente que Guadalajara debería ser la capital del país», expresó. «¿Qué del país? ¡De todo el mundo!», exclamó.

En un segundo video, dio las razones por las que cree que la capital tapatía debería ser la capital del país: la primera, es que, según dice, «es una ciudad organizada», con algo de sarcasmo. Luego, asegura que el transporte público es seguro y dice que hay figuras como Guillermo del Toro, Ximena Navarrete, Checo Pérez y la música de mariachi, que aportan gran parte de la cultura en México. Sin embargo, no perdió la oportunidad de burlarse un poco de su propia ciudad, compartiendo algunas imágenes de cuestiones que han ocurrido en Guadalajara.

Con información de Milenio