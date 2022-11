Internautas se mostraron sorprendidos con el ritual para «desbautizar» a personas católicas y mencionaron que es extraño que durante el proceso realicen el símbolo de la cruz, ya que ese elemento es característico de la Iglesia católica. Por otra parte, personas se manifestaron en contra de que los adoradores de Satanás realicen este tipo de acciones en plazas públicas, argumentando que «después se pueden arrepentir de sus acciones».

Your browser does not support the video tag.

Con información de Heraldo de México