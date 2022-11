Y aunque podría pensarse que “Sr. Li”, quien se habría ganado cerca de 220 millones de yuanes (unos 30 millones de dólares) no pretende compartir su premio ni siquiera con sus hijos, más bien quiere darles una lección, pues desea que sus familiares sigan siendo personas sencillas.

“No se lo he dicho a mi esposa ni a mi hijo. Me preocupa que se sientan superiores a otras personas y no trabajen ni estudien mucho en el futuro“, mencionó.