México.-«Qué tóxico es a a veces lo new age», escribe el filósofo y autor Fer Bustos por medio de redes sociales, acompañado por una fotografía de un hombre sin calzado, que está sentado en una cafetería.

Luego de ser cuestionado sobre cuál era el problema con que alguien decidiera no utilizar zapatos, expresó que lo afectaba en cuanto a la ideología política.

«Me afecta en que es parte de una ideología/práctica colonialista que se disfraza de buena onda new age. Me afecta en que es una más de las prácticas con las que ese tipo de personas no se pregunta ni toma en consideración el entorno ni lo local», expresa.

Sin embargo, hubo personas que no coincidieron del todo con el tuitero, y le respondieron: «Entiendo el grave problema que es la gentrificación. Pero no le veo el problema a que esté descalzo, está en la calle, si fuera dentro del establecimiento sería diferente», dice otro usuario.

Otra usuaria, rebate y escribe: «Qué divertido (es) ver con que simplezas se le rompen los cables mentales a una persona Porque, en realidad, lo tóxico es la interpretación personalísima de las cosas. Le informo a usted, que los zapatos no nacieron con el ser humano y que lo establecido no siempre es lo correcto», expresa.

Una usuaria más, criticó a Fer Bustos y lo calificó como «un costal de prejuicios».

Sin embargo, hubo quienes coincidieron de una manera más amplia con la visión del primer tuit. Otra persona escribe: «Por la banqueta pasan cucarachas, ratas, los perros se orinan y hacen popo, la gente avienta sus colillas de cigarro. Los ‘nómadas digitales’ sí que viven en otra realidad».

Uno más, criticó el que le tomara una fotografía sin su consentimiento: «¿Eso de tomar fotos sin permiso de las personas expuestas solo para validar algún punto personal? La verdad es que es el peor comportamiento que existe actualmente».

