Redes.- Fisicoculturistas disfrazados como los personajes de anime ‘Sailor Moon’ se enfrentaron a un hombre borracho que los estaba acosando en una calle de Hong Kong, durante la celebración de Halloween.

Medios chinos reportaron que el hombre, en evidente estado de ebriedad, fue quien comenzó a hostigar al grupo de jóvenes musculosos que paseaban por las calles de Hong Kong.

Un video que se ha viralizado en redes muestra cómo, inicialmente, los jóvenes disfrazados intentaron apartar al individuo agresivo, pero después de ser atacados, algunos respondieron con puñetazos y empujones, derribándolo al suelo.

En lugar de retirarse, el hombre se levanta, se quita la camisa y se acerca a molestar a los fisicoculturistas de nueva cuenta.

Sin embargo, al verse evidenciado por la multitud que lo rodeaba, el hombre deja de agredirlos, y aunque continúa insultándolos, los jóvenes no responden a su provocación.

Fun video of the day- drunk maskless white guy trying to start a fight with five jacked Hong Kong dudes in Sailor Moon costumes who were far, far kinder and more restrained than they had to be about it😅 pic.twitter.com/CiWPWv2giJ

— Naomi Wu 机械妖姬 (@RealSexyCyborg) November 1, 2022