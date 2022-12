No me está ayudando, tenemos 147 personas, me cancelaron 3, hacer las cajas, ponerles cintitas, hacer las cajitas de dulces todo lo estoy haciendo yo”, señaló.

El costo del boleto fue de mil pesos para adultos y 500 pesos para niños. El lugar del evento se compartirá de forma exclusiva a quienes adquirieron su boleto.

Los asistentes no podrá subir el domicilio o fotos del mismo a redes sociales; Mona hará un grupo exclusivo para su posada,

Todas estamos emocionadas con la posada. Quien quiera ir, mejor que pague, ya me quité de problema. Muchas criticaron la cantidad, pero no sé qué hacer, porque hasta vecinas quieren venir”, señaló.

Mona aseguró que su posada será el acontecimiento del año.