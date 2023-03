Redes.-En internet podemos encontrarnos los videos más raros con la gente más extraña, tal es el caso de una mujer que se comenzó a viralizar luego de lanzar los requisitos para poder salir con ella para convertirse en su novio.

En el video, la mujer en cuestión comienza diciendo que, para todos aquellos interesados en ser su novio, deben saber que ella cuenta con dos hijos, pero aquí lo importante es que, si el candidato tiene hijos, automáticamente quedará descalificado, ya que argumentó “trata de evitar el estrés”.

«Quiero dejarles en claro algo, mis amores. Quiero que sepan, si tienen hijos, no puedes andar conmigo ni yo puedo andar contigo. I´m Sorry, Yo tengo 2 hijos y me vas a aceptar con mis dos bendiciones, pero yo a ti no te voy a aceptar tus bendiciones. Yo evito el estrés. Yo no voy a cuidar hijos ajenos, yo con los míos tengo”, dijo en el video.

Algún tiempo después, la misma mujer volvió a subir un video y tal parece que no le fue muy bien con el primero. Ella salió en busca de un hombre nuevamente, pero algo había cambiado, ya no eran dos hijos, ahora eran cuatro bendiciones.

“Soy una mujer que me encanta que me atiendan 24/7. Todo el amor para mí. Tengo 4 bendiciones de diferentes padres, yo me llevo bien con ellos. Me gusta que me den seis rounds al día porque soy muy caliente, sino voy a estar muy amargada. Debes saber que la felicidad mía debe ser tu prioridad y debes comprarles todo lo que te pidan mis hijos. Espero haya quedado claro”, finalizó.

Este video por supuesto se volvió viral y ya ha tenido sus repercusiones en redes sociales en donde muchos internautas no han parado de mostrarse asombrados por estas peticiones.

“Está soltera con hijos es por q nadie la soporta y se quedará sola y con 4 hijos”, “Lo que da es vergüenza y pena por esos niños que los cría con pensamientos así y sabrá Dios dónde vaya a parar eso”.

