México.-El usuario de TikTok Jaim Helio, exhibió cómo dejaron un pantalón usado y se robaron uno nuevo en un Liverpool de la Ciudad de México.

El internauta caminaba por la sección de Levi’s en Liverpool cuando se percató de un pantalón roto justo en la zona de la entrepierna.

Según contó en video, la prenda incluso tenía la etiqueta nueva, por lo que le pareció raro que Levi’s vendiera un pantalón roto de la entrepierna.

Curioso, preguntó al personal de Liverpool y pudieron cerciorarse de que se trataba de un pantalón usado que había sido cambiado.

“Alguien dejó su pantalón viejo y dañado y se robó el nuevo. Nunca había visto que eso pasara”, dijo el joven.

Sobre cómo lo hicieron, aparentemente entraron al probador y dejaron en el gancho el pantalón usado, llevándose puesto el nuevo que exhibía Liverpool.

“Estoy impactado”, finalizó el usuario de TikTok haciendo zoom a la prenda vieja.

Dudan que hayan sido los mismos vendedores quienes cambiaron el pantalón usado en Liverpool

Tras viralizarse un video en donde se exhibe cómo dejaron un pantalón usado y se robaron uno nuevo en Liverpool, los internautas han lanzado distintas teorías.

Una de ellas es que podrían ser los mismos vendedores quienes cambien las prendas, pues aparentemente la ropa de Levi’s tiene sensores.

Asimismo, les parece raro que no haya sonado la alarma cuando el responsable salió, y hubo quienes también acusaron al tiktoker de haberlo hecho.

Sin embargo, él aclaró que sólo encontró el pantalón usado y quedó tan impactado como todos, e incluso llamó al personal porque no podía creer que fuera un nuevo diseño.

Acá algunos de los comentarios del pantalón usado de Liverpool:

“¿Y por qué no lo quitan?”

“Yo por eso siempre lavo la ropa que compro; un día vi a un señor limpiándose el sudor con ropa que ni se llevó”.

“Hay quien piense que están de moda y los compre”.

“A mí me pasó en H&M pero no me di cuenta y así me los llevé”.