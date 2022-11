Qatar.-En medio de la euforia por el mundial de Qatar 2022, un mexicano viajó al país árabe para disfrutar de los encuentros futbolísticos que se llevarán a cabo a lo largo de este evento, pero desafortunadamente durante esta travesía no todo es color de rosa, pues encontrar comida mexicana en el extranjero es toda un odisea, es por ello que intentó preparar una ricos chilaquiles. Sin imaginar que se llevaría tremenda decepción al final.

Con una cámara en mano, el aficionado acudió a las tiendas de autoservicio qataríes para buscar todos los ingredientes necesarios. Para su fortuna, logró encontrar chiles, tomates verdes, cebolla, crema y hasta queso, pero a la hora de buscar los totopos tuvo que tomar unas papas para simular la tortilla mexicana.

Después de enfrentar algunos inconvenientes para poder llevar los ingredientes más parecidos que encontró en el supermercado, el joven aseguró que su compra salió demasiado cara, pues por las cosas que tomo pagó 267 riales, algo así como mil 424 pesos mexicanos, un precio demasiado alto para hacer chilaquiles si se compara con México.

«Estuvo muy caro, la neta, para preparar un antojo; pero vamos a ver qué tal quedan», expresó.

Sin embargo, la historia tuvo un final inesperado, pues al llegar al lugar donde estaba hospedado se dio cuenta que le faltaba algo importante, no tenía licuadora, ni una olla para hervir los ingredientes, por lo que todo terminó en un simple intentó fallido.

«Acabo de buscar en todos los cajones de la cocina… no hay licuadora, no hay una cacerola para hervir los p*nch*s chiles de m**rd*, gasté mil 400 pesos a lo p*nd*j*, no tengo cómo prepararlos», lamentó.

Con más de 2.1 millones de reproducciones, el joven identificado como Jake se volvió viral y logró obtener más de 188 mil likes y mil 700 comentarios por parte de los usuarios, quienes además le dieron algunos consejos para terminar de preparar su platillo.

“Tip de mamá practica jaja pon el chile y los tomates en una bolsa por 3 min en el micro y listo están cocidos”, “Los tomates y chiles se pueden cocinar en la cafetera”, “Haz pico de gallo! Y preparas nachos”, fueron algunos de los comentarios.

Mexicano se lleva enorme decepción al intentar preparar chilaquiles en Qatar pic.twitter.com/Tooy2FM173 — Andrés Guzmán Pérez (@AndresGuzman_92) November 24, 2022

