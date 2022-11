México.-Una situación extraordinaria puso a prueba la honestidad de una joven mexicana que encontró un cajero automático abierto al interior de una plaza comercial en la capital de Nuevo León, momento que quedó registrado en video y fue difundido en redes sociales.

Fue por medio de TikTok que la usuaria @evelynsaucedo36 compartió una serie de videos en las que mostró la máquina completamente abierta y con dinero adentro. Ante esto, la joven intentó cerrarlo, sin que tuviera éxito.

En el video se observa que el dinero está expuesto y al alcance de cualquier persona, sin embargo, la joven decidió actuar con prudencia y no tomar el dinero. Incluso intentó cerrar la compuerta del cajero durante 15 minutos, pero no lo logró, por lo que decidió buscar a un guardia de seguridad de la plaza para reportar lo ocurrido.

“Está el cajero abierto, ya lo intenté cerrar, pero no se puede, topa, pero no sé con qué topa. No, no cierra”, expresó.

Tras volverse viral el video, distintos usuarios de TikTok comentaron en la publicación que querían saber qué pasó después, por lo que la mujer subió otros dos videos, el primero de ellos en el que precisó que “Yo avise a los guardias de la plaza y a los pocos minutos llegaron ellos”.

A través de la red social, distintos usuarios felicitaron a la mujer por su honestidad y por haber buscado solucionar el problema, sin embargo no faltaron los comentarios que le señalaron que debió tomar al menos un poco de dinero.

“Todos pensamos lo mismo, lo malo que hay cámaras”, “puedes retirar sin tarjeta”, “probablemente salió a comer el señor que da el dinero en el cajero”, “te felicito por tu integridad, más gente como tú necesita este país en donde el agandalle es prioridad para unos”; esos fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en el clip que ha alcanzado más de 9 millones de reproducciones, así como 313 mil likes y más de 2 mil 300 comentarios.

Achis achis… también quiero topar un cajero abierto 💸 pic.twitter.com/vLkCkBO97x — Cuenta Videos (@VideosFacil2022) November 23, 2022

