Redes.- Este fin de semana se llevó a cabo en la CDMX el último concierto de Bad Bunny, y entre tantos inconvenientes que surgieron en el Estadio Azteca debido a la clonación de boletos, hubo un final feliz ya que el puertorriqueño ofreció un ‘after’ exclusivo. La cita fue en un famoso antro de Polanco y en el lugar fueron vistas varias personalidades mexicanas las cuales además de disfrutar el concierto, tuvieron la oportunidad de convivir más personalmente con el ‘Conejo malo’.

¿Quién fue la fiesta de Bad Bunny? El ‘Ragga by Joy’ de Plaza Antara fue el establecimiento que reunió a todos para el ‘after party’ en donde además del lujo, hubo un gran espectáculo en vivo con ‘Benito’ como pieza central para interpretar sus mejores éxitos a sus invitados de honor. Una de ellas fue Danna Paola quien después de disfrutar en compañía de su novio el concierto, se lanzó al ‘San Benito’, como fue apodada esta fiesta, además, músicos del género urbano como Rauw Alejandro y Jowell también fueron vistos en el lugar.

Personalidades del internet como la ‘Chingu amiga’, Kunno y Sofía Castro se sumaron a esta lista al igual que Galilea Montijo y Eduardo Capetillo Jt. a quienes no se esperaba ver en un concierto de reggaetón. Con temática de ‘Un verano sin ti’, los afortunados asistentes tuvieron la oportunidad de acercarse a Bad Bunny por un momento así como tomarse fotos entre las decoraciones con luces neón y el famoso ‘corazón triste’ con el que se identifica su último álbum.

Finalmente el homenajeado de la noche pidió a sus invitados que bailaran aunque no supieran, pues quería verlos disfrutar el momento con los «pasos prohibidos». «Siempre me la paso cabrón en México, cuando les dije que no me quería ir fue de verdad, me encantaría quedarme un ratito más» dijo el artista antes de terminar el evento organizado por Spotify a su ‘Artista más escuchado del año’.

Lo siento bb, pero nos perdimos en los looks del after de @badbunny. 🔥🐰 pic.twitter.com/DhBbw16MlY — RAZE (@razeofficial) December 11, 2022

Con información de Medio Tiempo