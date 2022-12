México.- La derrota de la selección mexicana ante Argentina en el Mundial de Qatar 2022 dejó a varias personas con un sabor agridulce e incluso ocasionó que el boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez se molestara con Lionel Messi por un video donde piso la playera de México, pero recientemente un perrito se volvió viral porque tampoco quedó contento con los resultados del partido.

Fue el influencer y standupero conocido como Tío Rober, quien publicó un video en su cuenta de Twitter de una «entrevista» que le hizo a un perrito chihuahua que llevaba puesta la playera de la selección mexicana, pero la inesperada reacción de la mascota se hizo viral.

«¿Estás triste? ¿Estás enojado por qué perdió México?», le preguntó el Tío Rober al perrito chihuahua después del partido.

Posteriormente el standupero le dijo el nombre de Lionel Messi, lo que ocasionó que el perrito gruñera y casi le arrebata el micrófono de una mordida, lo que sorprendió incluso a la dueña del chihuahua, quien no se esperaba esa reacción de su mascota.

El video ya suma casi 70 mil reproducciones en Twitter, pero se viralizó en otras redes sociales como TikTok, donde ya acumula más de un millón de reproducciones y ocasionó risas entre los usuarios, mientras que otros se identificaron con el perrito.

«Y la dueña se asombra». «El canelo ahorita». Te entiendo chihuahuita, te entiendo». «Que bueno que no le preguntaste por el Tata Martino». «Y después de la mordida ya no sirvió el micro y tuviste que usar el cel jaja». «El perro Canelo no existe: El perro», comentaron algunos usuarios.

Fue el pasado sábado 26 de noviembre que México y Argentina se enfrentaron en un partido en el Mundial de Qatar 2022 y la selección tricolor perdió 2-0, tras los goles que metieron los jugadores argentinos Lionel Messi y Enzo Fernández en el segundo tiempo.

