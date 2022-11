El Marine, que nunca se ha casado y que tampoco tiene hijos, fue entrevistado en alguna ocasión y llegó a mencionar que no desistirá en su misión, a menos que se entere que Cecilia ya tenga marido o hijos.

Esteban esperando a Cecilia en Nuevo Laredo.

Y, ¿quién es Cecilia?

Cecilia, la mujer de la cual está enamorado Esteban, conoció al susodicho en Nuevo Laredo, sin embargo, al enterarse de la ocupación de este hombre, decidió alejarse.

De la mujer se sabe muy poco, pero se habla que podría vivir cerca del sector donde Esteban la espera cada Día de San Valentín.

“Solamente si está casada o si tiene hijos ya no vendré. Nunca me he casado, no tengo hijos, nunca he vivido en unión libre. Ahora me coloco más cerca, porque sé que ella vive por aquí, así podrá verme que estoy aquí esperando por ella”, dijo el veterano tiempo atrás.

Con Información de Comunicado