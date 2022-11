Redes.- ¿Cómo se puede cachar una infidelidad? Al parecer no hay nada que pase de largo a la hora de descubrir una infidelidad. Tal como lo hizo una seguidora de la influencer de México de nombre Amy, quien contó cómo descubrió a su novio infiel debido a un grano. ¿Qué pista de engaño hay en eso? Te contamos este caso que se hizo viral.

De acuerdo con su testimonio, en una fiesta su seguidora se percató de un enorme grano que le salió a su novio. Sin embargo, no le tomó tanta importancia. Todo marchaba bien hasta que mediante un perfil falso de Facebook, le advirtieron que la estaban engañando. «Hola amiga, sé que no me conoces, pero tu novio te está engañando desde hace mucho tiempo”, le enviaron. La joven se quedó en shock por lo sucedido. Y es que su mamá ya le comentaba que por actitudes que tenía, quizá la engañaba. Sin embargo, no le hacía caso. «Ese wey anda con otra», indicó. Pensó que eran imágenes viejas. Sin embargo, el grano que le llamó la atención en la fiesta estaba.

Así fue que terminó decepcionada de su pareja y la terminó. Como era de esperarse, el video causó revuelo con múltiples comentarios. “Moraleja: siempre hazle caso a tu mamá”; “Como diría María Félix, si busca y encuentra es para decir adiós. Si no, mejor no le busque”; “Por eso hay que ser observadoras, el grano te salvó”; “¡Yo juro que a mi siempre me salen barritos (granos) exactamente en el mismo lugar!”;“¡¡Yo tengo una espinilla que me sale en el mismo lugar cada año durante toda mi vida!! Me acompañado tanto que inclusive le puse Enrique Iglesias”, se lee entre las reacciones.

Con información de Milenio