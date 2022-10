Estados Unidos.-Un hombre en Estados Unidos se hizo pasar por muerto en videos de TikTok durante casi un año, grabados en distintos lugares de su ciudad natal con el objetivo de conseguir su trabajo soñado. Estuvo 321 días actuando en parques, en veredas y en otros lugares públicos de Kentucky.

Nalley explicó cómo fue que los productores lo contactaron a través de un correo electrónico, y lo que hicieron para convencerlo de que era real.

«Recibí un correo electrónico de la CBS en el que me decían que me habían visto en TikTok y que querían ofrecerme el papel. Al principio no me lo creí, pero me hicieron volar a California. Resultó que Mario Van Peebles era el director de ese episodio, así que además de conseguir el papel en la serie, también pude conocerlo, lo que fue genial», dijo Nalley

Por su parte, los productores de la serie forense más popular, expresaron por qué les gustó la actuación de Josh.

“Rara vez encontramos a un actor tan bien preparado para interpretar a un cadáver como Josh. Es un profesional en esto de la muerte”, dijo la producción.

Josh Nalley, oriundo de Kentucky, no tiene ninguna experiencia como actor, pero interpretó tan bien este papel que fue elegido para interpretar a un muerto en un próximo episodio de la popular serie de la CBS ‘CSI: Vegas’.

Durante el último año, este gerente de restaurante de 42 años hizo campaña para conseguir el papel de una persona sin vida en una película o programa de televisión creando publicaciones diarias a través de TikTok.

Josh habló acerca de su interpretación, que no le gusta hablar frente a las cámaras, pero que actuar como si estuviera muerto se le da con mucha facilidad.

“No me gusta hablar frente a la cámara, pero puedo quedarme allí y actuar como si estuviera muerto con bastante facilidad”, comentó Nalley.

