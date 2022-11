Redes.- Cuando se anuncia un embarazo, es normal que se haga de todo con tal de encontrar el regalo perfecto para celebrar la llegada del recién nacido. Así, hay quienes optan por obsequiar una prenda de vestir para el niño o niña; sin embargo, la compra de este tipo de artículos puede complicarse para algunos ya que, debido a su tamaño, estos accesorios pueden ser confundidos con otros similares.

Precisamente, eso le ocurrió a una joven de España, quien compró un traje de “Stitch”, personaje de Disney, para su amiga, quien está por dar a luz.

La chica que recibió la ropa notó que había algo raro en la pieza. Por ello, preguntó cómo es que ese traje se le coloca a un bebé y la amiga le explicó que el espacio que había entre las piernas era “para el pañal”.

“Este momento no puede quedar en el olvido. Llevo desde el viernes riéndome sola por esto. Y sí, soy tonta”, escribió la mujer que hizo la compra, identificada en TikTok como Luchi Fiol (@luchifiol).

Algunos segundos después, la chica comienza a reírse cuando se da cuenta de que la ropa no es para bebé, sino para un perrito. Se lo hace saber a la otra y ambas estallan a carcajadas.

Mira aquí el video viral

La grabación de la curiosa escena arrasó en TikTok y se viralizó con más de 15 millones de reproducciones. El registro generó una gran cantidad de reacciones, sobre todo risas entre los internautas que no dudaron en bromear al respecto.

“Yo no tengo perros y de que lo vi me di cuenta que es para todo menos para bebé”; “‘Al aire para el pañal’, súper convencida”; “Lo primero que pensé fue ‘mira que bonita la ropa para el perro’ y cuando dijo que para el pañal me quede”; “el papá de mi bebé le compró una camita y era para perro jaja y pues no teníamos perros así que tocó usarlo ni modo”; “el pañal se cambiaría muy fácil que frío tendría el bebé”; escribieron las personas.

