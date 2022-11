México.- La agresión sexual está a la orden del día, incluso si van dentro de un vehiculo, muestra de ello la desgarradora escena que una guapa chica compartió que vivió acoso tras ser conductora del servicio de transporte Uber en su primer día de empleo.

«Eres bonita para ser soltera», una de las frases que le dijo un cliente a la chofer de Uber tras llevarlo a un insólito viaje, el momento lo compartió la mujer a través de su cuenta “eliana.wf2” en la plataforma de TikTok.

Es bien sabido que no importa el lugar, si vas en un taxi, camión, aplicación de Uber o Didi, tanto los pasajeros o conductores pueden ser víctimas de agresiones, como en esta ocasión que un cliente le faltó el respeto a la mujer que da servicio de movilidad.

Al inicio del clip, a la conductora de Uber Technologies le pareció extraño que el pasajero no colocara su destino por lo que cuando le preguntó al hombre a donde se iban a dirigir, se llevó una sorpresa ante la respuesta.

El cliente de la empresa fundada en 2009, por el programador Travis Kalanick y el pionero de proyectos tecnológicos, Garrett Camp, le comentó a la chica que había pasado a comprar unos preservativos, pero que ya le diría para donde quería ir.

La mujer mexicana se percató que era una zona cercana a un motel, posteriormente el chico le confirmó que quería ir a ese sitio, y le empezó a preguntar a la conductora de la empresa estadounidense respecto a su edad, si estaba soltera, ante las respuestas la empezó a halagar.

Por lo que en el video que tiene más de 15 millones de reproducciones, los internautas le dijeron que no debía de hablar con los pasajeros, ya que hay quienes malinterpretan la situación.

En la segunda parte del clip, el chico le pide a la mujer que meta el coche al motel, que si así lo desea pueden entrar a la habitación para platicar y conocerse.

Aunque ella le deja en claro de que no puede, el sujeto le insiste con pagarle el resto del día para que no labore, y que ya no tome otros viajes en la aplicación.