México.-A veces los niños suelen ser muy aprehensivos con sus pertenecientes y prueba de ello es el caso de una pequeña que se hizo viral en TikTok, luego de que se negara a que su mamá le guardara su dinero, debido a que desconfiaba de ella.

El video, publicado por la usuaria de TikTok, Nelly Maydelly Moren, pronto se hizo viral en redes sociales, alcanzando más de 72 mil corazones y un millón de reproducciones.

En la grabación, se observa a la pequeña recibir un rollo de billetes, posiblemente como regalo de cumpleaños, por lo que se le puede ver muy feliz, sonriendo.

Su mamá simplemente le dice que le guarda su dinero para qué éste no se le pierda, no obstante, ella contesta que no, pues desconfía de ella.

“Ah no mamá, tú eres bien ratera”, dice la pequeña, hecho que causó risa entre los asistentes a la reunión, al punto de que incluso otra pequeña subraya que sí es muy ratera.

Como era de esperarse, el video se hizo viral pues cientos de internautas tomaron con mucha gracia la palabras de la pequeña.

“Le digo eso a mi mamá me da una cachetada y otra por la segunda niña que lo repitió”, “Muy bien, desde niña cuidando sus finanza”, “Ya no te lo regresan, no se los des”, dijeron los internautas.

Eres bien ratera dice la niña a su mamá pic.twitter.com/HVYBfaInKV — Andrés Guzmán Pérez (@AndresGuzman_92) December 8, 2022

