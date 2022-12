México.-El 9 de diciembre pasado, muchas personas resultaron afectadas a causa de boletos falsos para el concierto de Bad Bunny y entre ellos, una joven que iba a celebrar su cumpleaños en el show, pero al momento de escanear su código se le informó que había sido clonado.

L ajoven se volvió viral en TikTok después de que contará en un video que tras 12 horas de estar formada para poder entrar al Estadio Azteca y tener primera fila en el concierto, le informaron que no se le iba a dejar pasar.

“Me formé desde la madrugada, saqué mi boleto en un centro Ticketmaster de Liverpool, compré mi boleto en Priority y llegó y de todas mis amigas el único boleto es el único que no pasó. Lo clonaron en Ticketmaster, hoy cumplo 20 y estoy sola. Grande Ticketmaster”.

Después de que el video se volviera viral y tras las preguntas de varios usuarios, la joven compartió otro clip en el que señaló que compró su boleto en Priority y con la tarjeta de su mamá.

“Yo compré mis boletos en la preventa Citibanamex, pero en Priority en donde a mi mamá le pasaron el código que es quien tiene la tarjeta, a mí no me pasaron el código y yo entré. Mis otras dos amigas lo compraron el mismo día, yo compré el de una amiga también, a mí no me lo revendieron o que si subí mi boleto a redes sociales”.

La chica explicó que aunque enseñó que el boleto había sido comprado en preventa no la dejaron pasar y no cree que alguien más haya clonado su entrada.

“Vi comentarios que decina que enseñra mi INE, comprobante de compra y lo enseñé, llevaba en la fila como 14 horas y cuando me estaban sacando de la fila no había más de 70 personas delante de mí, mi boleto decía que ya ingresó, pero dudo que una de esas 70 personas haya tenido mi boleto clonado, yo creo que es un error”.

Aunque la joven pasó por momentos angustiantes y creyó que no entraría a ver a Bad Bunny, afortunadamente su hermano tenía un boleto para el 9 de diciembre, por lo que entró al concierto y vio el show en gradas y no en la parte VIP como pensó que lo haría.

“Le enseñé absolutamente todo y dijeron que no había nada que hacer, que intentara por otra parte, el Azteca es enorme, iba sola, iba en shock, estaba temblando y no me pude mover. Al final mi hermano tenía un boleto para el viernes, al final sí fui en gradas”.

