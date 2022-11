ADVERTISEMENT

Semanas después, el pequeño Santiago ya no estaba en el hospital porque ya buscaban darlo en adopción. En ese momento Marcela se movilizó y, junto con su pareja realizó la solicitud de adopción. Le comentaron que se uniría a la lista de personas que querían adoptarlo, pero no se desanimó. Finalmente y tras varios meses de espera, Marcela fue citada por la jueza María del Carmen Bacigalupo, quien le dio la noticia de que ella sería la madre de Santiago. “Me dijo en ese momento que había priorizado por sobre todo el contacto que yo había tenido con Santiago, independientemente de las evaluaciones y de todo lo que tenía que ver con lo formal”, explica Marcela. Diez años después, Marcela dice no estar arrepentida de haber elegido a Santiago como su hijo: “No estoy arrepentida en absolutamente nada de haberlo elegido a él por sobre todas las cosas. Él es todo para mí y para mis padres. Es un niño fuera de serie, muy cariñoso y sumamente sociable”, dice sobre Santiago.