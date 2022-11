Redes.- n video se exhibió el momento en que una enfermera golpea y se burla de una abuelita con Alzheimer mientras sus colegas se ríen en lugar de parar la agresión.

La grabación que se viralizó en Internet muestra a una cuidadora cacheteando a una residente del asilo “Orenda” ubicado en la ciudad de Peja, Kosovo.

ADVERTISEMENT

En las imágenes que fueron calificadas por el medio británico Daily Star como repugnantes, se percibe como la enfermera además patea a la abuelita con Alzheimer en el estómago.

“Soy yo y le hacen eso a mi madre y literalmente me da igual que sea chica, chico, me la suda no vuelve a andar en toda su vida y si no fuera mi madre la defendería al 100 vaya gente de verdad”, comentó en Twitter el usuario identificado como Joel.

Segundos más tarde, se observa a la abuelita luchando para que su cuidadora ya no le pegue. Sin embargo, la agresora la tiene sometida de ambas muñecas.

“Solo una pequeña bofetada, como sé, una pequeña patada”, expresó la enfermera que fue identificada como Aurona Pelaj.

Fue este miércoles 2 de noviembre cuando la policía de Kosovo detuvo a dos empleados del hogar para ancianos por las agresiones a la abuelita.

“Ya me parece fuerte que puedan existir parásitos así. Pero los que están alrededor, lo sigan permitiendo, se rían y no ayuden a esa persona mayor me parece aún más fuerte. Que asco de humanidad. A esa tía no sólo la tenían que correr, si no meterla en prisión”, expresó en Twitter una cuidadora infantil bajo el pseudónimo “Suulamami”.

La policía de Kosovo difundió un comunicado en que asegura que los sospechosos fueron entrevistados y serán sancionados por la Fiscalía estatal.

En tanto, en una carta que se envió a medios de comunicación, la familia informó que la abuelita Miniere Nurja era la mamá de un miembro del Ejército de Liberación Kosova que murió en batalla a los 17 años de edad. Además, la llevarán de regreso a casa.

Cuidadora maltrata a anciana en una residencia en Kosovo La agresora y el ama de llaves fueron esposadas por no denunciar el incidente a la policía. Y lo que no vemos en vídeos pic.twitter.com/Dtw7W1uQuR — sigueme y te sigo (@siguemey_tesi) November 3, 2022

Con información de Plumas Atomicas