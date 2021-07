Estados Unidos.- El suceso ocurrió en Tugela Ferry, Sudáfrica, durante los disturbios causados por el arresto del expresidente Jacob Zuma, cuando una multitud de personas ingresó a un centro comercial con la intención de saquear las tiendas que se encontraban en su interior pero no pudieron robar un tienda en particular debido a la superficie resbalosa afuera de esta.

Un testigo captó el momento en el que varias personas resbalaron sobre el piso resbaladizo mientras intentaban acercarse a la tienda, el cual se volvió viral en redes sociales.

Mduduzo Sikhakhane, el gerente del establecimiento, declaró que el truco que utilizó para hacer la superficie resbalosa fue simplemente haber vertido aceite de cocina en el piso, acto que, de acuerdo al portal Ruptly, hizo que fuera el único negocio del centro comercial que no fue saqueado.

Shoprite employees pored cooking oil outside the store so looters can't get in. The video is pure gold 😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/72A3p5SFIC

— Tilka Paljk (@TilkaPaljk) July 15, 2021