México.-A través de redes sociales se ha vuelto viral un video, en donde se puede apreciar a los empleados de la tienda departamental Coppel en medio de una inundación, sin embargo, el agua no fue impedimento para que continuaran ofreciendo créditos en Ciudad del Carmen, Campeche.

Fue por medio de TikTok en donde el usuario @luischalop difundió el peculiar momento, en el que se observa a los trabajadores sobre las aguas negras durante la noche, lo que sería un verdadero infierno para cualquiera, pero ellos lo tomaron con humor y no dudaron en ofrecer créditos de dicha tienda.

“Señora, ¿ya cuenta con su crédito Coppel?”, le pregunta uno de los empleados tras colocarse correctamente el cubrebocas. Tras escuchar la risa de la mujer, otra de las trabajadoras pescó la broma y le dio continuidad: “Le podemos tramitar, amiga. Solamente con su credencial de elector”. El joven prosiguió “cuando lo tenga, le damos el 25 por ciento de descuento. Síganos en la calle 41, Ciudad del Carmen”. Finalmente su compañera dio una referencia mayor de la ubicación de su tienda: “Estamos aquí enfrente de lo que es farmacia del Ahorro. Aproveche su crédito Coppel, ¡ya!”.

Como era de esperarse el video rápidamente se volvió viral y las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar, quienes destacaron la ocurrencia de los empleados: «Hay actitud para hacer la venta», «Merecen un aumento coppel», «Excelente servicio», «Los de Coppel no pierden el tiempo», «Eso sí es amar su trabajo» y «Todos me podrán abandonar pero los de Coppel jamás ellos llueva o trune me buscan, gracias», fueron algunos de los comentarios que les hicieron llegar.

Esos de Coppel son imparables 🤣🤣 pic.twitter.com/iJ3FIOwmDu — Vicenticoo!!🖤 El Mejor tuitero de Orizaba (@TVicenticoo) October 19, 2022

