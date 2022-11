Redes.- En los lugares de trabajo es común que el día que un empleado cumple años sus compañeros le decoren su lugar y le organicen un pastel para celebrar su día, sin embargo, un joven se llevó una decepción cuando llegó a su empleo y se dio cuenta de que se habían olvidado de su cumpleaños, pero en lugar de molestarse decidió hacer algo al respecto.

Fue por medio de su cuenta de TikTok que el usuario Gilberto Mendoza (@gilberto.mendozao) publicó un video, donde explicó que le parecía algo normal que no todos se acordaran de su cumpleaños y optó por él mismo decorar su lugar para que ese día no pasara desapercibido.

ADVERTISEMENT

«Suelen decorar los lugares de todos los que cumplen años en sus días, pero al llegar no había nada(…)Me puse a pensar y me dije que era algo normal y no debía molestarme, no todos se acordarán siempre, así que decoré yo mismo mi lugar», relató el joven.

En el video se puede ver cómo el joven se puso a inflar unos globos blancos que se encontró para ponerlos en su lugar y cuando su compañera se dio cuenta de lo que estaba haciendo, decidió ayudarlo con su decoración, que aunque quedó sencilla, hizo que los demás se acordaran de que era su cumpleaños y le llevaron algunos detalles.

«Poco a poco vieron los globos y me fueron dejando detallitos y mi jefa me regaló el pastel. Al final salí muy contento, muchas gracias a todos», escribió el empleado.

Su video ya acumula más de 900 mil reproducciones en TikTok y varios usuarios admitieron que pensaron que sus compañeros le tenían una sorpresa, mientras que otros felicitaron al trabajador por la madurez con la que se tomó lo que le ocurrió en su cumpleaños.

«Pensé que terminaría diciendo que le adornaron en otro punto de la oficina o algo así». «Me encanta su actitud, yo lloraría en el baño». «Si me hacen eso, no vuelvo a participar en el cumple de otro». «Necesito ese nivel de madurez emocional, yo me alejo de quienes no me felicitan». «Que bonita actitud, definitivamente ser felices depende de nosotros, no de los demás», le comentaron en su video.

Se olvidan de su cumpleaños y él mismo se festeja pic.twitter.com/teN4jBDI2Y — Andrés Guzmán Pérez (@AndresGuzman_92) November 25, 2022

Con información de Quinto Poder