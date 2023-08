EU.-Las empresas deben cumplir con una serie de obligaciones hacia sus empleados, sin embargo, esto no siempre pasa e incluso existen grandes cadenas que no respetan el propio trabajo que hace su plantilla; un hombre perdió la cabeza cuando no obtuvo pago alguno por un mes de jornadas.

Esto ocurrió en Popeyes Louisiana Kitchen en Chicago, Estados Unidos y al parecer el afectado no tuvo reparo en hacer valer las consecuencias por la falta de pago, así que decidió hacer algunas modificaciones en su centro de trabajo.

Al parecer el inconforme se molestó tanto que comenzó a destrozar las instalaciones del lugar y fue grabado por otro compañero, quien documentó la enorme molestia de esta persona que ya estaba cansada de no recibir su pago.​

Al hombre se le vio abrir bolsas de pollo y aventar cada una de las piezas, aunado a que destrozó cajas con patatas fritas, condimentos, tiró estantes y demás ingredientes que utilizan para preparar los alimentos en dicho restaurante.

Finalmente se ve en el video una caja registradora vacía y escriben en el mismo: «al menos obtuvo su dinero», lo cual indicaría que antes de irse abrió una de las cajas para tomar lo que había en ventas hasta ese momento y se fue.