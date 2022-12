Redes.-Una pareja de Melbourne, Australia, ha denunciado que una amiga suya destruyó su casa luego de que se la dejaran encargada durante tres años. Cuando regresaron a ver cómo se encontraba el inmueble, lo confundieron con un basurero.

Andrew Robson y Jay, su pareja, vivían en una casa que le pertenece a un amigo de la familia. En 2019, se mudaron a Queensland, pero antes de irse el dueño les pidió que buscaran a un nuevo inquilino, indicó el medio 7news.

En ese momento, Andrew y Jay decidieron dejarle la vivienda a una amiga que atravesaba una complicada situación económica. La mujer, soltera y madre de tres hijos, se hizo cargo informalmente del arrendamiento y no pagó ninguna fianza.

Aunque la pareja estaba dispuesta a apoyar de alguna manera a la nueva inquilina, jamás imaginaron que sus buenas intenciones les generarían tantos problemas.

En el transcurso de los tres años que la mujer vivió en la casa, Andrea y Jay aseguran que tuvieron que cubrir su alquiler varias veces. Además, le prestaron dinero cada vez que tenía dificultades.

En más de una oportunidad, Andrew le pidió a la madre ver el estado de la vivienda, pero ella siempre se negaba. Durante la pandemia, todo se complicó aún más.

“Obviamente no podíamos hacer inspecciones físicas, el propietario no podía entrar y echar un vistazo, y cada vez que intentábamos hacer recorridos por Facetime o Zoom, se retrasaba”, dijo Robson. “Siendo que ella era nuestra amiga, tal vez confiamos demasiado en su palabra, pero queríamos darle el beneficio de la duda”.

Tras los consecutivos problemas, el propietario solicitó las llaves de la vivienda y a la mujer se le dio un plazo de tres meses para mudarse. Debía irse el 10 de octubre, pero se fue un mes más tarde.

Antes de abandonar la casa, la junta de vecinos le envió varias cartas para solicitar su salida del barrio. Ella se defendía, diciendo que la estaban acosando y que temía por su seguridad y la de sus hijos, pero tales amenazas nunca existieron.

Cuando por fin se mudó, Andrew y su pareja volvieron a Melbourne para verificar el estado de la casa. Grande fue su sorpresa al descubrir que todos los ambientes de la propiedad estaban llenos de basura, ropa y comida echada a perder. Las paredes estaban rayadas y en algunos lugares había excremento.}

Como no hubo ninguna firma ni contrato, el único responsable ante la administración del condominio era el dueño de la casa. “Jay y yo estamos ayudando a limpiar, porque nos sentimos en parte responsables de traerla aquí”, indicó Andrew.

El caso se dio a conocer en las redes sociales y se llevó a cabo una campaña de recaudación de fondos. Gracias a ello, se ha podido avanzar en la limpieza del inmueble.

“Ten cuidado en quién confías. No quieres decirle a la gente que no confíe y que no ayude, pero cuando te dejan en una posición como esta, es como una lección”, concluyó Andrew.

Poco a poco, la casa va quedando limpia

Con Información de Comunicado