Redes.- Cada día se necesita una dosis de ternura para olvidar las noticias negativas y el video de unos elefantes bebé que interrumpen con sus travesuras a un reportero keniano, es la mejor manera de cambiar el estado de ánimo.

En redes sociales se volvió viral el video de un reportero que concentrado en su trabajo, comienza a informar, junto a un grupo de elefantes bebé, sobre la protección que requieren los animales.

En un principio, el grupo de elefantes bebé comía algunas hojas de árbol, pero al ver al reportero, se acercaron para llamar su atención o quizá salir en televisión. El periodista intentaba mantenerse atento a la cámara. Sin embargo, cedió a la ternura e insistencia de los animales.

Uno de los elefantes bebé que estaba atrás levantó su trompa, para acariciar la oreja y cabeza del reportero. Este logró mantener la compostura, pero cuando el animal colocó la trompa en el rostro del periodista, causó que soltara la carcajada e interrumpiera la transmisión.

Baby elephant disrupting a TV reporter is the best part of today. pic.twitter.com/DseqitxoG9

— Desert Frogger (@BT0731) November 14, 2022