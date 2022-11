rEDES.- El transformer poblano es uno de los personajes icónicos de la calle 5 de Mayo del Centro Histórico de la Angelópolis; su caracterización se ha ganado el corazón de los niños y espectadores adultos.

«El objetivo es hacer sonreír a la gente, que se sacuda la tristeza o la depresión», reveló Abimael Monje, el «*transformer poblano», quien con su trabajo busca alegrar el día de los poblanos. A partir de su performance y un traje original, Abimael pasa de ser un automóvil a un transformer y con sus mejores pasos de baile alegra a los espectadores.

En entrevista para MILENIO Puebla, el joven de 33 años explicó que los trabajos cotidianos nunca fueron para él. La historia de cómo llegó a las calles de Puebla para ser un artista urbano, a su decir, fue meramente el destino, ya que por casualidad conoció a una chica que se dedicada a este oficio cuando trabajaba como mesero de una cafetería.

«Yo había visto a una chica caracterizada de hada y Avatar precisamente en el Zócalo. Me llamó mucho la atención. La verdad siempre pensé que eso era parte de mí, pero yo no sabía cómo llegar a ello, la vi y dije que algún día yo quisiera estar así, pero lo dejé pasar. Por obra del destino entré a trabajar a una cafetería y la conocí, me contó qué hacía y supe que era ella. Me invitó a trabajar como artista, me motivó pero no sabía qué personaje era el ideal para mí», relató.

Fue en 2017 cuando decidió cumplir este sueño y comenzar con la caracterización del personaje de la película «Avatar», sin embargo, al pasar el tiempo ideó la imagen de un transformer que poco a poco hizo realidad.

«Me decía que el transformer ya era muy comercial, pero yo me arriesgué. Me acuerdo que el primer traje que hice pesaba 15 kilos, tenía muchos materiales pesados y la primera vez que salí regresé muy cansado, solo pude estar en la calle cinco horas por lo pesado que estaba, con el tiempo lo modifiqué a como está hoy que pesa cinco kilos y le gusta mucho a la gente», dijo.

El transformer poblano lleva el nombre de «Esqueletrón» y está hecho de materiales reciclados como las llantas de una carreola, madera, tubos, rejas entre otros. Lo sorprendente de este traje es que dos tubos son un volante para que maneje el automóvil en el suelo, una táctica que solo Abimael sabe hacer para sorprender a los peatones.

Al ritmo del rock con la canción «Bad to the bond», Abimael comienza a maniobrar el vehículo en el suelo, a dar vueltas y hasta hacer sonar el claxon, para que un abrir y cerrar de ojos salga a la vista «Esqueletrón», el transformer más famoso de Puebla que se toma fotos con pequeños y adultos, escucha sus comentarios y hasta graba videos si se lo piden.

Por último, Abimael señaló que este es el trabajo de sus sueños, ya que lo convencional nunca fue para él, y ver la felicidad de la gente y los aplausos es su mejor pago.

«Te tienes que sacudir la tristeza y la depresión antes de salir de casa para lograr transmitir buena vibra a las personas. Mi mensaje para todos es que le sigan echando ganas a todo lo que hagan, hay que disfrutar de todos los momentos y siempre ir para adelante», finalizó.

