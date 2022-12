Redes.- El youtuber, Julio César Fuentes Cruz, mejor conocido como Yulay ha logrado ser una de las personalidades más virales del momento, gracias a su contenido de YouTube, donde comparte con sus seguidores sus experiencias haciendo cosas extremas, sus visitas a lugares abandonados o extraños o desempeñando buenas acciones como la ocasión que compró mil boletos del Metro para regalarlos.

Ahora el creador de contenido volvió a dar de qué hablar, pero en esta ocasión por el emotivo gesto que tuvo con su papá a quien sorprendió con un regalo muy especial: una camioneta.

“Hoy por fin nos van a entregar una camioneta que no va ser para nosotros, va a ser para el mero mero, mi jefe”, explicó el influencer en un video que posteó en su canal de Youtube.

El influencer contó que su papá trabaja de lunes a domingo y es ‘muy chambeador’, por lo que ha sido su motivación desde que era pequeño. No obstante, recordó que cuando era más joven su progenitor le regaló una bicicleta, la cual le sirvió durante muchos años.

“Mi papá me dio una bici que ha salido en varios videos, es con la que me anduve moviendo bastante tiempo, y si él me dio una bici, yo le voy a dar una camioneta”, detalló.

Al recordar toda su historia, el creador de contenido aseguró que el sueño de todo hijo es poder ayudar a su familia, pero en su caso especialmente a su papá.

“Desde pequeño he ido a trabajar con mi papá, me llevaba a vender muebles porque él es comerciante. Siempre le daban una camioneta viejita, de la empresa, y él trataba de cuidarla, de afinarla, comprarle accesorios”.

En el video que publicó en YouTube, Yulay documentó la compra de la camioneta, el trayecto hasta donde vive su familia y la entrega del regalo.

“¿En serio? No manches, está bien lujosa para mí, hijo … Que te puedo decir, eres una buena persona, te vas a ir al cielo”, expresó el papá tras recibir su nueva camioneta.

