Redes.- Bad Bunny es toda una sensación y sus conciertos están llenos de música para bailar, es por eso que en el puertorriqueño aprovecha para subir a algunas personas del público a “perrear” y en Costa Rica no fue la excepción, sin embargo, una mujer recibió duras críticas tras asegurar que el sudor del intérprete de La canción sabe a “cielo”. Por medio de TikTok una de las jóvenes que subió al escenario en el concierto de Bad Bunny compartió videos del momento en el que tuvo la oportunidad de estar cerca del cantante e incluso darle un beso en la mejilla y hasta en sus clips detalló que el sudor del Conejo malo tenía un sabor muy especial.

Tras decir esto, en la plataforma varias personas la criticaron y le mencionaron que no era correcto que exagerara la situación, además que algunos consideraban un poco asqueroso que describiera de esta manera el sudor de Bad Bunny. La mujer decidió publicar un video en el que se defendió de los comentarios en su contra y aceptó que exageró un poco sus comentarios. “Sí, admito que tal vez me pasé un poquito o mucho como me expresé. Con lo del sudor si puedo entender que no se haya entendido de la mejor manera. Si no pido completamente perdón (…), hice ese video y sin pensarlo lo publiqué, que lo iban a ver mis amigos, no el mundo entero. Pero las cosas pasan, se hizo viral. Lo hice tratando de transmitir el momento y cómo lo sentí para que de alguna manera, aunque no estuviera ahí, pudieran sentir cómo fueron las cosas”. Por otra parte detalló que en el momento en el que tuvo cerca a Bad Bunny le pidió un beso, pero el cantante no aceptó dárselo.

“Pero yo le pregunté, no me le tiré encima, por eso acepté que no me quería dar el beso (en la boca) u sí, está bien, volví a preguntar, volví a decirle: ‘Por favor, sería el sueño de mi vida’ porque yo quería que él lo supiera, que supiera lo mucho que significaría para mí que él me diera un beso. Luego se alejó y yo dije: ‘Bueno, lo intenté, no se pudo’. Después se volvió a acercar a mí y me pegó el beso en el cachete”.

