México.-Mona vuelve a dar de qué hablar luego de que durante una transmisión en vivo le diera el pésame a una seguidora que comentó que su hermano había fallecido.

La influencer se encontraba en un live de Instagram cuando una fanática le dijo:

“Mona, estoy destrozada. Acabo de perder a mi hermano”.

La creadora de contenido se mostró un tanto sorprendida por el comentario de su seguidora, sin embargo, no quiso ignorar el mensaje y le advirtió que no era buena dando el pésame.

“Mira, échale muchas ganas, yo te mando un abrazo. No sé dar el pésame. No sé, pero tú échale ganas, debes saber que a lo mejor tu hermano ya está en un lugar mejor o por algo se fue. A lo mejor tú lo tratabas mal o así, entonces échale ganas”, señaló.

La influencer le aconsejó que rezara, pues de acuerdo con su mamá, era lo mejor que se podía hacer cuando un ser querido moría.

“Reza por él, cuando recién se van las personas, decía mi mamá que es bueno ofrecerles, misa, rezar por ellos, porque tú no sabes… tú a lo mejor estás viva, él obviamente ya no, pero no sabes por lo que él esté pasando, si se va a ir al cielo o se va a ir al infierno”, dijo.

Finalmente, Mona cerró con broche de oro al recalcar que era bueno orar por las personas que fallecieron, pues el diablo se los podía llevar.

“Lo que mi mamá dice que es mejor es rezar por ellos, a que tú estés llore y llore, mejor reza, ¿qué tal si el pinche diablo se lo quiere llevar?, mejor reza, para que se vaya, a lo mejor no al cielo, pero para que se vaya”, concluyó.

Como era de esperarse, los internautas se lanzaron en contra de la influencer, señalando que no brindaba un consuelo a su seguidora.

