Redes.-A través de redes sociales se viralizó un video en el que se muestra la reacción de una joven al ver a su padre después de 10 años.

El momento sucedió durante la celebración de XV años de la joven que dejó de ver a su padre cuando era niña, logrando provocarle las lágrimas al volverlo a ver.

“10 años sin ver a su papá y el día de su quinceañera la sorprendió”, fue la descripción del video.

Y es que, al parecer, los familiares de la jovencita acordaron que todos pasarían a entregarle rosas rojas durante su vals, pero la festejada nunca se imaginó que su padre estaría presente en su fiesta.

El padre de la jovencita caminó hasta el centro de la pista acompañado de la madre de la quinceañera y ella comenzó a llorar desde que lo vio caminar.

Ambos se fusionaron en un abrazo que duró unos cuantos segundos y la festejada continuó recibiendo rosas.

Internautas consideraron que el reencuentro entre padre e hija “careció de emotividad”, manifestaron que, aunque la quinceañera rompió en llanto cuando vio a su padre y no podía contener las lágrimas, “él no parecía estar tan emocionado”.

“¿10 años? ese abrazo fue muy seco para tanto tiempo sin ver a su princesa, los mejores años se los perdió señor”, “Ese abrazo más frío, yo no veo a mis hijos por un mes y cuando los veo no los quiero soltar ¡Felicidades quinceañera muy bella y la mami también!”, “La niña con sus lágrimas de felicidad, y el papá llegó muy norteño y sin ganas apagado pensando en la que dejo en los USA”, “¿Dónde está la parte, en qué llega el papá? Qué no veo ninguna emoción, siendo 10 años”, “Que agrio el papa, pero tú estás hermosa”, fueron algunos de los comentarios.

