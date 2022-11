Redes.-Hay reacciones y expresiones no verbales que dicen más que mil palabras y en ocasiones, estas mismas revelan algo que quizá no queremos ver o al menos eso pueden aparentar. Tal es el caso de este joven que, al ver a su novia tuvo una reacción que dio mucho que pensar para los usuarios, pues no se mostró ni siquiera emocionado por su visita.

Se trata de una jovencita que, a través de su cuenta de TikTok, compartió un video en el que se le muestra viajando para visitar a su novio y, según relata, viajó más de 1,300 kilómetros con el fin de visitarlo y darle una sorpresa.

Durante el video, la jovencita cuenta que se encontraba muy nerviosa, ya que, por la distancia, no suelen verse muy seguido, pero le pareció muy buena idea, visitarlo sin que él lo esperara. Reiteró que normalmente suele dormirse en los vuelos, pero en esta ocasión, la emoción la mantuvo despierta durante todo el trayecto.

Para poder dar esta sorpresa, un amigo de su novio fue cómplice y pasó por ella al aeropuerto para después pasar por el novio. Mientras tanto, ella se escondió en la parte trasera del auto, esperando que su novio se subiera.

Una vez que el novio sube al carro de su amigo, la novia le da tremendo susto al joven a la vez que comienza a llenarlo de besos, sin embargo, el hombre no reacciona de una manera muy positiva y se mantiene casi inexpresivo ante la sorpresiva visita de su pareja.

Atención a la increíble reacción del novio al final del video pic.twitter.com/sM0rJv5jyq — ceciarmy (@ceciarmy) October 29, 2022

De hecho, el rostro del joven parece disgustado y e incluso se limpia la cara cuando la jovencita le da un beso.

Este video rápidamente se hizo viral y de inmediato, el joven fue llenado de críticas por la falta de emoción ante la visita de su novia desde un lugar tan lejano, incluso, entre los comentarios, una aerolínea comentó: “corta con él y tu viaje de vuelta es gratis”.

No obstante, poco después, el novio compartió un video en redes sociales respondiendo a esta situación, explicando que no se esperaba ver a su novia y que su rostro en dicho video viral es porque se encontraba asustado en ese momento y no supo cómo reaccionar, asegurando que realmente quiere a su pareja. Sin embargo, muchos usuarios no quisieron creerle su versión, pues aseguran que su reacción es más que evidente.

