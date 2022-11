Redes.-La protagonista de uno de los videos de HotSpanish, terminó sin empleo. La joven se reencontró con el influencer para platicar sobre lo que ocurrió luego de besar a un extraño.

“¿Por qué aceptaste besar a alguien más enfrente de tu novio?”, le preguntó el creador de contenido a la mujer.

La joven mencionó que su ex novio, fue quien tuvo la culpa, pues, por recibir dinero, aceptó que otro hombre la besara.

“Mi novio aceptó, más que nada. Él fue el que aceptó los 5 mil. Yo me sorprendí cuando hizo eso la verdad. Tú viste mi cara desde el principio, yo dije ‘o sea, ¿vas a vender un beso mío?’. Yo no creí que le pudiera poner precio a mis besos. Él tuvo la última palabra”, señaló.

Al respecto, la mujer confesó que, a partir de ese video, el noviazgo llegó a su fin.

“Definitivamente cortamos, ya no me habló”, puntualizó.

Incluso, la joven reveló que se quedó desempleada, debido a que el video se volvió viral y su jefe lo vio.

“Hasta en mi trabajo, tuve problemillas. Con el jefe, que ¿cómo esa imagen del trabajo? Si tú eres secretaría, ¿qué imagen le vas a dar a la empresa? Y terminó hasta corriéndome”, relató.

Como era de esperarse, los internautas se hicieron presentes en TikTok.

“Si dale trabajo, está muy guapa Alejandra”, “tiene la voz de Federica Peluche”, “El HotSpanish siempre espectador, nunca jugador”, “el ex novio tuvo la culpa, le ganó más el interés del dinero, entonces no te quiere, vuelta a la página, no perdiste nada, al contrario, ganaste, lo conociste”, “bueno, al menos le ofreciste el empleo, pero la empresa sí se pasó porque es vida privada de la persona y no traía el uniforme”, “Debería el chavo hablar con su jefe o con un abogado porque no tiene derecho de despedir a un trabajador por motivos sociales”, son algunos de los comentarios que pueden encontrarse en el post de HotSpanish.

